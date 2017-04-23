Макрон обошел Ле Пен на выборах президента Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон вырвался вперед на выборах во Франции, обойдя лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

По данным на 22.34 по местному времени (23.34 мск), после подсчета 26,1 миллионов бюллетеней (около 70%), Макрон получает 23,11%, Ле Пен — 23,08%.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон третий — 19,81%, четвертый — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 18,62%.

Ранее Макрон заявил, что Франция сегодня "переворачивает страницу политической жизни", а "французы выразили свое желание обновления".

После оглашения первых итогов, Ле Пен заявила, что она и ее сторонники преодолели первый этап пути к Елисейскому дворцу. По ее словам, во втором туре она будет "народным кандидатом".

© Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции © Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Марин Ле Пен — лидер долгое время считавшейся внесистемной партии "Национальный фронт". Партия выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей.

Среди ключевых предвыборных обещаний Макрона — снижение безработицы, увеличение минимальных пенсий и пособий. Также Макрон выступает за повышение военных расходов, восстановление призыва в армию, более решительную борьбу с терроризмом и "требовательный диалог" с Россией.

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