Макрон станет президентом Франции, показали опросы двух институтов

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Эммануэль Макрон победит лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, свидетельствуют данные социологических опросов, проведенных институтом Ipsos и компанией Harris Interactive.

Согласно результатам исследования института Ipsos, Макрон победит Ле Пен с 62% голосов против 38%. По данным Harris Interactive, Макрон опередит Ле Пен с 64% против 36%.

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции, при этом, как свидетельствуют оценки нескольких телеканалов и исследовательских институтов, лидирует Макрон, набирающий в диапазоне между 22% и 23,8%.

Между тем, согласно данным МВД после подсчета более 50% голосов, Ле Пен на выборах президента Франции набирает 24,10%, Макрон — 22,44%, Фийон — 19,57%.