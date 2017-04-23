Глава МИД ФРГ уверен в победе Макрона на президентских выборах во Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль уверен, что экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон победит на выборах президента страны, передает агентство Франс Пресс.

Габриэль поприветствовал прогнозируемые результаты, согласно которым Макрон проходит во второй тур президентских выборов.

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции, при этом, как свидетельствуют оценки нескольких телеканалов и исследовательских институтов, лидирует Макрон, набирающий в диапазоне между 22% и 23,8%.

© Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции © Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Между тем, согласно данным МВД после подсчета более 50% голосов, Ле Пен на выборах президента Франции набирает 24,10%, Макрон — 22,44%, Фийон — 19,57%.