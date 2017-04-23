Слуцкий прокомментировал выход Ле Пен во второй тур выборов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Выход во второй тур выборов во Франции лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен показывает рост протестных настроений во Франции и в целом в странах Западной Европы, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Выход во второй тур лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен показывает рост протестных настроений не только во Франции, но и в целом в странах Западной Европы", — заявил Слуцкий журналистам.

По его мнению, во многом это связано с миграционным кризисом, с протестами против "навязывания ценностей с Дальнего Запада", а также террористической угрозой в Европе.

© Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции © Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

"За Марин Ле Пен проголосовали те французы, которые хотят, чтобы их будущее и будущее Французской Республики делалось именно их руками, а не по указкам и методичкам из-за океана", — добавил депутат.

Он также не исключил, что поддержка Ле Пен может увеличиться за счет электората проигравших в первом туре кандидатов.