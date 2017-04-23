В Армении назвали причину смерти российского военного в Гюмри

ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Российский военнослужащий Дмитрий Ялпаев, убитый в субботу в Гюмри, скончался от травматического геморрагического шока, сообщила РИА Новости советник руководителя Следственного комитета Армении Сона Трузян, ссылаясь на предварительную версию судмедэкспертов.

"Сегодня была проведена судебно-медицинская экспертиза тела. По предварительной версии, российский военнослужащий погиб от травматического геморрагического шока, вызванного ранениями в области шеи и головы, нанесенными колюще-режущим предметом", — сказала Трузян.

По ее словам, в воскресенье также был проведен следственный эксперимент, во время которого подозреваемый дал показания и рассказал, как произошел инцидент.

В субботу в Гюмри был убит российский военный контрактник Дмитрий Ялпаев. Как сообщал Южный военный округ Минобороны РФ, по предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве, подозреваемый задержан. По факту происшествия в Следственном комитете Армении заведено уголовное дело, переданное главному управлению по расследованию особо важных дел.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.