Ле Пен лидирует на выборах президента после подсчета половины голосов

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.
Таким образом, во второй тур выборов проходят Ле Пен и Макрон.
"Вы привели меня во второй тур, и я выражаю вам, мои избиратели-патриоты, свою самую глубокую благодарность. Первый этап, который должен привести к Елисейскому дворцу, пройден", — сказала Ле Пен, выступая перед своими соратниками в штабе избирательной кампании в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале.
Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция сегодня "переворачивает страницу политической жизни", а "французы выразили свое желание обновления".
Среди ключевых предвыборных обещаний Макрона — снижение безработицы, увеличение минимальных пенсий и пособий. Также Макрон выступает за повышение военных расходов, восстановление призыва в армию, более решительную борьбу с терроризмом и "требовательный диалог" с Россией.
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