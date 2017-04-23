Ле Пен лидирует на выборах президента после подсчета половины голосов

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

После подсчета 50,3% голосов Ле Пен набирает 24,1%. У основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона — 22,44%, у экс-премьера Франсуа Фийона — 19,57%. Четвертый — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 18,28%.

Таким образом, во второй тур выборов проходят Ле Пен и Макрон.

"Вы привели меня во второй тур, и я выражаю вам, мои избиратели-патриоты, свою самую глубокую благодарность. Первый этап, который должен привести к Елисейскому дворцу, пройден", — сказала Ле Пен, выступая перед своими соратниками в штабе избирательной кампании в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале.

Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция сегодня "переворачивает страницу политической жизни", а "французы выразили свое желание обновления".

© Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции © Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Марин Ле Пен — лидер долгое время считавшейся внесистемной партии "Национальный фронт". Партия выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей.

Среди ключевых предвыборных обещаний Макрона — снижение безработицы, увеличение минимальных пенсий и пособий. Также Макрон выступает за повышение военных расходов, восстановление призыва в армию, более решительную борьбу с терроризмом и "требовательный диалог" с Россией.

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