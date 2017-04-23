Толстой назвал итоги первого тура во Франции поражением политэлиты страны

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Предварительные итоги первого тура выборов во Франции говорят о поражении главных политических сил и традиционной элиты страны, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Итоги первого тура президентских выборов во Франции — это поражение главных политических сил — социалистов и правых республиканцев, поражение традиционной французской элиты", — заявил Толстой.

По его мнению, такие результаты показывают, что французские избиратели высказали свое недоверие к существующей системе и разочарование в политике последних 10 лет, "они показали недовольство отсутствием национальной политики в интересах французов, а не евробюрократии".

"Во второй тур выходят политтехнологический кандидат евроэлиты Эммануэль Макрон и евроскептик "ультраправая" Марин Ле Пен. Дальше ждём призывов со всех сторон объединяться вокруг Макрона, как обычно, и спасти Францию от Ле Пен", — добавил парламентарий.