Олланд поздравил Макрона с успехом в первом туре выборов президента

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд позвонил экс-министру экономики Эммануэлю Макрону, который вышел во второй тур президентских выборов, и поздравил с победой в первом туре, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным агентства, Олланд не будет сегодня выступать, а лишь коротко сообщит о том, за кого будет голосовать во втором туре выборов.

Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.