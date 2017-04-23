Французский министр надеется, что Макрон выстроит честный диалог с Россией

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Эммануэль Макрон должен выстроить прямой и честный диалог с Россией, так как эта страна крайне важна для Европы, заявил РИА Новости сторонник Макрона Бернар Мие, бывший высокопоставленный дипломат, глава кабинета министра информации Франции при Франсуа Миттеране.

Согласно первым данным МВД и опросов, Макрон и лидер Нацфронта Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.

"Для Европы это исключительно важная страна. И я думаю, кто бы ни был президентом Франции, он должен установить открытый, серьезный и прямой диалог (с РФ), при уважении интересов России и Франции. Россия — очень важный партнер для Франции", — добавил он.

© Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции © Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Мие уверен, что Макрон выведет французскую политику из застоя.

"Мне 70 лет, но я молод и полон энергии, и считаю, что за Макроном будущее. Он выведет нас из политического застоя с творческим и эффективным подходом к решению вопросов образования, миграции, экономики и занятости", — сказал он.

По словам Мие, для Франции настало время для перемен.

"Многие годы мы думали, что иметь сильное большинство необходимо для того, чтобы иметь возможность действовать, но это не так уже почти 30 лет… Так что настало время пересмотреть политическую жизнь", — добавил он.