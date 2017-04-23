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Ле Пен лидирует на выборах после подсчета 30% бюллетеней
В мире

Эксперт назвал ожидаемым выход Ле Пен и Макрона во второй тур выборов

Сюжет:
Выборы президента Франции (611)
22:1923.04.2017
01351
© РИА Новости . Виктория ИвановаВ штабе кандидата в президенты Франции Марин Ле ПенВ штабе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
© РИА Новости . Виктория Иванова

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Выход во второй тур президентских выборов во Франции Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона был ожидаем, результаты лидеров "Народного фронта" и движения "Вперед" не стали сенсацией, заявил РИА Новости заместитель директора института Европы РАН Владислав Белов.

Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Ле Пен лидирует на выборах президента Франции после подсчета 30% голосов

Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Это было ожидаемо, сенсаций не произошло. Единственно, может быть только то, что явка была выше той, которую предсказывали. Все кандидаты шли в принципе ноздря в ноздрю, результаты отличались по опросам на проценты, поэтому впервые, наверное, за последнее время был предсказан выход во второй тур определенных кандидатов, в данном случае Ле Пен и Макрона. Будем ждать теперь 7 мая, где, по моим оценкам, все-таки Макрон победит, потому что предполагается, что высокая явка помогла набрать проценты другим кандидатам, другим соперникам Ле Пен", — считает эксперт.

© ИнфографикаПрогноз на второй тур президентских выборов во Франции
© Инфографика
Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

По его словам оба кандидата достойно "с их точки зрения и их положения прошли первое горнило выборов, получив ту поддержку, на которую они рассчитывали". При этом важно будет учитывать, кто из выбывших кандидатов поддержит какую из кандидатур, добавил эксперт. Так, например проигравший первый тур выборов во Франции кандидат от правящей Соцпартии Бенуа Амон призывал голосовать во втором туре за Макрона и против Ле Пен.

"Будем следить и за тем, как развернется ситуация в последующие две недели и надеяться, что не будут происходить события подобные тем, которые случились на Елисейских полях за пару дней до выборов. Как показывает нынешнее время, за две недели может произойти все что угодно, чего не хотелось бы", — добавил Белов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Рейтинги кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Предварительные результаты президентских выборов во Франции

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