Ле Пен лидирует на выборах президента Франции после подсчета 30% голосов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

После подсчета 30% голосов Ле Пен набирает 24,78%. У основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона — 21,75%, у экс-премьера Франсуа Фийона — 19,65%.

Таким образом, во второй тур выборов проходят Ле Пен и Макрон.

После оглашения предварительных итогов, Ле Пен заявила, что она и ее сторонники преодолели первый этап пути к Елисейскому дворцу. По ее словам, во втором туре она будет "народным кандидатом".

Марин Ле Пен — лидер долгое время считавшейся внесистемной партии "Национальный фронт". Этот пост она "унаследовала" в 2011 году от своего отца, основателя партии Жан-Мари Ле Пена. Созданная в 1972 году партия выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей.

© Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции © Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

В своих выступлениях лидер Нацфронта не раз говорила о "четырех суверенитетах". Своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Франции. Ле Пен не скрывает, что не любит ЕС.

"Я полагаю, что Евросоюз сделал много плохого нашей стране и нашему народу: в экономическом плане, в социальном, в исчезновении границ", — заявила она в телеинтервью, на участие в котором согласилась лишь на условии, что из студии уберут флаг ЕС. В первоочередных планах после избрания — референдум по Frexit. Вместе с тем, будущее она видит в многополярном мире и намерена выстраивать заново отношения как с Россией, так и США.

В случае избрания на высший пост, Эммануэль Макрон станет самым молодым президентом в истории Франции. В апреле 2016 года экс-министр экономики основал движение En Marche! ("Вперед"), а уже в ноябре объявил о решении баллотироваться на пост главы государства.

Среди его ключевых предвыборных обещаний — снижение безработицы, увеличение минимальных пенсий и пособий по инвалидности. Также Макрон выступает за повышение военных расходов, восстановление призыва в армию и более решительную борьбу с терроризмом.

В вопросе антироссийских санкций он занимает более жесткую позицию, чем другие фавориты президентской гонки. Говоря о готовности вести "требовательный диалог" с Россией, Макрон увязывает снятие ограничений с выполнением минских соглашений.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

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