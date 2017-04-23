Ле Пен заявила, что первый этап пути к Елисейскому дворцу пройден

ЛЕ ПЕН ЗАЯВИЛА, ЧТО ОНА И ЕЕ СТОРОННИКИ ПРЕОДОЛЕЛИ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПУТИ К ЕЛИСЕЙСКОМУ ДВОРЦУ

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