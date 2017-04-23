Глава штаба Ле Пен назвал I тур референдумом за или против глобализации

В штабе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен

В штабе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава избирательной кампании лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен Давид Рашлин заявил, что первый тур президентских выборов во Франции стал референдумом за или против глобализации, передает агентство Рейтер.

"Это совершенно ошеломительный результат. Мы предлагаем французам настоящий выбор будущего нашей страны", — заявил Рашлин в эфире телеканала BFM TV.

Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.