Вальс призвал избирателей голосовать во втором туре выборов за Макрона

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс призвал поддержать на втором туре президентских выборов страны бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

Comme au 1er tour je voterai @EmmanuelMacron le 7 mai.Chacun doit mesurer la gravité du moment et tout faire pour rassembler.Pour la France. — Manuel Valls (@manuelvalls) 23 апреля 2017 г.

​

"Как и в первом туре я буду голосовать за Эммануэля Макрона 7 мая. Каждый должен осознать важность момента и сделать все возможное, чтобы сплотиться. За Францию", — написал Вальс в своем микроблоге в Twitter.

Экс-премьер Франции Мануэль Вальс потерпел поражение на втором туре праймериз правящей Социалистической партии, уступив экс-министру образования Бенуа Амону, который, в свою очередь, проиграл в первом туре выборов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>