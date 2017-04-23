Хуг: мандат СММ ОБСЕ не предусматривает ограничений передвижения патрулей

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине не нарушал мандат при передвижении по Луганской народной республике, когда подорвалась машина миссии, поскольку он не ограничивает наблюдателей в перемещении, заявил в воскресенье журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что патруль "отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ".

"Нет никаких ограничений, касающихся свободы передвижения", — сказал Хуг в ответ на вопрос, какие ограничения, указанные в мандате, могли нарушить члены патруля.

В воскресенье ОБСЕ сообщила, что двое из шести членов патруля СММ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в ЛНР, еще один скончался. Погибший был гражданином США, один из раненых — гражданин Чехии, другая — гражданка ФРГ.

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