Эйро призвал во втором туре выборов голосовать за Макрона

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро призвал французов голосовать во втором туре президентских выборов страны за бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.
Un choix clair: toute la gauche, tous les républicains doivent se mobiliser pour voter E.Macron, pour la France, la République, l'Europe— Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) 23 апреля 2017 г.
"Очевидный выбор: все левые, все республиканцы должны мобилизоваться, чтобы проголосовать за Э. Макрона, за Францию, Республику, Европу", — написал Эйро в своем микроблоге в Twitter.
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