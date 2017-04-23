Эйро призвал во втором туре выборов голосовать за Макрона

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро призвал французов голосовать во втором туре президентских выборов страны за бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

Un choix clair: toute la gauche, tous les républicains doivent se mobiliser pour voter E.Macron, pour la France, la République, l'Europe — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) 23 апреля 2017 г.

​"Очевидный выбор: все левые, все республиканцы должны мобилизоваться, чтобы проголосовать за Э. Макрона, за Францию, Республику, Европу", — написал Эйро в своем микроблоге в Twitter.