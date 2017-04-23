Предварительные итоги I тура выборов в штабе Ле Пен встретили "Марсельезой"

ЭНЕН-БОМОН (Франция), 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Исполнением гимна Французской Республики — "Марсельезы" встретили соратники кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен известие о ее выходе во второй тур выборов.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, когда на экранах с трансляцией новостных каналов вывели обратный отсчёт до объявления предварительных итогов первого тура, люди замерли в ожидании. После того, как стало известно, что Ле Пен прошла во второй тур, ее сторонники стали размахивать флагами, скандировать лозунг "Марин — президент", а после запели гимн.

Ожидается, что кандидат в президенты выступит перед своими сторонниками около 21.00 местного времени (22.00 мск).

Когда же на экранах включили трансляцию из штаба Макрона, толпа снова закричала, однако на этот осуждающе.

Многие из собравшихся вечером в воскресенье в штабе Ле Пен в местечке Энен-Бомон пришли с детьми. Будущие избиратели не всегда понимали радость родителей, однако с удовольствием размахивали флагами и угощались напитками, предоставленными штабом.