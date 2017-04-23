В штабе Фийона назвали первые оценки первого тура выборов неблагоприятными

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Представитель предвыборного штаба экс-премьера Франции Франсуа Фийона Роже Каручи назвал первые оценки первого тура президентских выборов неблагоприятными для кандидата от правоцентристов, передает агентство Рейтер.

Каручи при этом добавил, что в штабе Фийона не наблюдают особой поддержки его соперникам — лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходах с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно публикуют данные своих исследований. Данные этих исследований подвергаются во Франции сомнению, ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными.

Госкомиссия по соцопросам Франции ранее заявила, что все девять аккредитованных институтов исследования общественного мнения обязались не проводить 23 апреля опросы избирателей при выходе с участков. За публикацию данных до закрытия участков грозит штраф в размере 75 тысяч евро.