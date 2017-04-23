В штаб-квартире движения Макрона начали отмечать победу в I туре выборов

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Итоги первого тура выборов президента Франции в зале, где проходит предвыборная вечеринка движения "Вперед" Эммануэля Макрона, и объявление о его победе на телеканале France 2 были встречены бурной реакцией с восторженными криками, свистом и хлопанием в ладоши.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе "Вперед", сам Макрон приедет в штаб после 21.00 (22.00 мск).

Примечательно, что кадры из штаб-квартиры Марин Ле Пен, которые транслировались на большом экране в павильоне, где проходит встреча сторонников Макрона, собравшиеся освистали и забукали.

По данным телеканала France 2, Макрон вышел во второй тур, набрав 23,7%. Вместе с ним за высший пост в стране 7 мая будет бороться Ле Пен, набравшая 21,7%. По первым данным МВД, Ле Пен на выборах набирает 24,15%, Макрон — 21,43%.