Минобороны Дании заявило об атаке "российских хакеров" в 2015-2016 годах

МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. В министерстве обороны Дании утверждают, что в 2015-2016 годы электронная почта сотрудников ведомства и другие сервисы были якобы взломаны российскими хакерам, сообщает датское издание Ekstrabladet со ссылкой на доклад центра кибербезопасности разведслужбы датского минобороны.

В материале не объясняется, почему военное ведомство Дании возлагает ответственность за хакерскую атаку именно на Россию.

"Группа хакеров получила доступ к электронной почте сотрудников министерства обороны в 2015 и 2016 годах", — пишет издание со ссылкой на министра обороны страны Клауса Хьорта Фредриксена.

По его словам, речь идет не о маленькой группе хакеров, которые взламывают сайты "из спортивного интереса".

"Это связано со службой разведки или центральными элементами в российской власти, и это противостояние длится долгое время", — цитирует издание датского министра. Газета объясняет, что "в течение длительного времени хакеры рассылали множество электронных писем конкретным сотрудникам в минобороны". Сотрудники получали сообщения, что "система требует обновления, и "они должны ввести свои пароли", поясняет издание.

Как утверждается в докладе, чтобы ввести в заблуждение сотрудников министерства, хакеры использовали фальшивые страницы для входа, которые представляли собой почти точную копию страниц министерства. Кроме того, сообщают в центре, целью предполагаемых хакеров могло быть не только получение необходимой информации, но и возможная вербовка агентов из числа сотрудников министерства.

В докладе утверждается, что хакеры получали доступ лишь к информации, которая не была секретной, но в министерстве со всей серьезностью отнеслись к информации о хакерах, которые, по мнению датских экспертов, "могут нанести урон безопасности страны".

"Кибершпионаж является постоянной угрозой, и он требует постоянной готовности", — говорится в докладе. Министр обороны также подтвердил датским СМИ, что атаки не будут иметь последствий для сотрудников министерства.

Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся, в частности, в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, например, британские парламентарии после референдума о выходе Британии из ЕС, представители демократической партии США, проигравшей президентские выборы, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. В ФРГ в последнее время все чаще говорят о подобных угрозах, исходящих из России.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения.