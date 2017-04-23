МВД Франции назвало Ле Пен фаворитом президентской гонки

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Председатель партии "Национальный фрон" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидируют в первом туре выборов президента Франции, кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон немного отстает, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%, Макрон — 21,43%, Фийон — 20,34%. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 17,96%.