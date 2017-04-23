Предварительные результаты президентских выборов во Франции

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Во Франции прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют 11 человек, при этом впервые за долгое время сразу четверо кандидатов имеют реальные шансы пройти во второй этап голосования.