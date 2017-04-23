Журналисты в штабе Ле Пен прочат ей в соперники Макрона

Выборы во Франции. Сторонники Ле Пен и журналисты собрались около ее штаба

Выборы во Франции. Сторонники Ле Пен и журналисты собрались около ее штаба

ЭНЕН-БОМОН (Франция), 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Журналисты, собравшиеся в штабе кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считают, что ее соперником во втором туре выборов станет экс-министр экономики Эммануэль Макрон, а пришедшие поддержать ее сторонники чаще указывают на лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.

Коллеги, с которыми удалось поговорить корреспонденту РИА Новости, чаще высказывают предположение, что во второй тур выборов президента выйдет пара Ле Пен — Макрон. Впрочем, некоторые из них не исключают возможность варианта, при котором конкуренцию лидеру "Нацфронта" составит экс-премьер Франции Франсуа Фийон.

"Вообще, я думаю, что будет Ле Пен и Макрон. Такого мнения мы уже несколько месяцев придерживаемся. Но расстояние до Фийона настолько невелико, что и такой вариант отметать нельзя", — поделился размышлениями коллега из Швейцарии.

Британский журналист отметил, что "такая невозможность сказать, кто пройдёт во второй тур — это признак истинной демократии".

Впрочем, пришедшие в штаб соратники Ле Пен уверены, что в итоге именно она станет президентом Франции. "Я думаю, во второй тур Марин пройдёт. Вот, принёс ей букет. Соперником ее должен стать Меланшон. Так мы точно победим", — говорит один из сторонников.