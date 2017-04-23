СМИ: Макрон наберет более четверти голосов в первом туре выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон может получить в первом туре выборов президента Франции 24% голосов, лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен — 23%, Жан-Люк Меланшон – 21%, кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон — 17%, сообщила в воскресенье бельгийская телерадиокомпания RTBF.

Источники этих оценок не приводятся.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходах с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно публикуют данные своих исследований. Данные этих исследований подвергаются во Франции сомнению, ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными.

Госкомиссия по соцопросам Франции ранее заявила, что все девять аккредитованных институтов исследования общественного мнения обязались не проводить 23 апреля опросы избирателей при выходе с участков. За публикацию данных до закрытия участков грозит штраф в размере 75 тысяч евро.