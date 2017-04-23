Китай призвал к мирному решению ядерной проблемы на Корейском полуострове

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

АФИНЫ, 23 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Пекин намерен поддерживать контакты и диалог со всеми сторонами, вовлечёнными в проблему Северной Кореи, продолжит играть конструктивную роль в мирном решении ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил глава МИД КНР Ван И после переговоров в Афинах со своим греческим коллегой Никосом Котзиасом.

"По вопросу Северной Кореи, я хотел бы подтвердить твердую и неизменную позицию Китая — мы настаиваем на денуклеаризации Корейского полуострова, и мы хотим сохранить мир и стабильность в регионе, так что мир, мирный путь является единственным решением", — сказал министр. Его заявление на греческом языке распространил МИД Греции.

"Несмотря на то, что Китай не является центром противостояния и противоречий, существующих в настоящее время, и ключ к решению ядерной проблемы полуострова не в руках китайской стороны, Китай прилагал и будет продолжать прилагать усилия для возобновления мирных переговоров между вовлечёнными сторонами", — сказал Ван И.

По его словам, сделанные в прошлом Китаем конструктивные предложения находят все больше понимания и поддержки со стороны все большего числа стран.

"Если какие-то другие стороны имеют другие предложения — пожалуйста, мы их выслушаем",- сказал китайский министр.

По его словам, Китай не будет отказываться от своих обязанностей.

"Китайская сторона будет продолжать поддерживать контакты и диалог со всеми сторонами, играть конструктивную роль в решении ядерной проблемы полуострова", — сказал Ван И.

Глава МИД КНР прибыл в Грецию для участия в Форуме древних цивилизаций. В воскресенье проходят научные дискуссии, в понедельник состоится министерская часть форума, на который приглашены десять государств.