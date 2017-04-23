Во Франции закрылись большинство избирательных участков

Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции

Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента Франции закрылись на большей части территории метрополии, некоторые участки, в частности, в крупных городах, продолжат работать до 20.00 (21.00 мск).

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов. Более 66 тысяч избирательных участков открылись в 08.00 (09.00 мск), проголосовать на них могли 47 миллионов французов.

Явка избирателей, по данным на 17.00 (18.00 мск), составила 69,42%, это меньше, чем в предыдущие выборы, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов. При этом социологи оценивают долю избирателей, которые не примут участие в голосовании в первом туре президентских выборов во Франции, от 19 до 21,5%, итоговая явка может составить 81%, свидетельствуют данные французских институтов.

Первые оценки результатов голосования появятся на французских телеканалах после 20.00.

Раньше на выборах во Франции многие участки для голосования в небольших городах закрывались в 18.00 по местному времени — на два часа раньше, чем по стране в целом. На "модельных" избирательных участках работали эксперты институтов изучения общественного мнения, которые оперативно обрабатывали данные подсчета голосов и составляли весьма точный прогноз исхода выборов: ровно в 20.00 на телеэкранах — в первом туре — появлялись фотографии двух предполагаемых финалистов гонки, во втором туре — фото будущего лидера страны.

В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ было решено сдвинуть время на час: большинство избирательных участков закроются в 19.00, и только в крупных городах они будут работать до восьми вечера. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить оценку для средств массовой информации.

Госкомиссия по соцопросам ранее заявила, что все девять аккредитованных институтов исследования общественного мнения обязались не проводить 23 апреля опросы избирателей при выходе с участков.

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