Полиция готовится к возможным беспорядкам в центре Парижа

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется на улицах Парижа в день первого тура президентских выборов, однако полиция готовится к возможным беспорядкам вечером. Как передает корреспондент РИА Новости, более 50 полицейских микроавтобусов сейчас сосредоточено в районе площади Бастилии, где планируются акции протеста. Стражи порядка экипированы бронежилетами и другими средствами защиты, вооружены пистолетами, у некоторых в руках автоматическое оружие.

Policemen stand near a polling station during the first round of 2017 French presidential election in Paris pic.twitter.com/auzMuEGVYk — e (@vctv_images) 23 апреля 2017 г.

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Кроме того, перекрыто движение транспорта по примыкающему к площади бульвару Ришара Ленуара. В некоторых местах ограничено передвижение пешеходов.

В целом же люди спокойно гуляют по центру города, сидят в кафе.

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Ожидалось, что в 18.00 (19.00 мск) на площади Бастилии начнется массовый митинг протеста против выборов "Ночь баррикад". Накануне аналогичные выступления на площади, куда в субботу пришло свыше двух тысяч человек, полиция разогнала при помощи слезоточивого газа.