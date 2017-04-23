Подозреваемым в подготовке теракта во Франции предъявили обвинения

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Двоим подозреваемым в подготовке теракта во Франции перед выборами предъявлены обвинения, они заключены под стражу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Ранее сообщалось, что два человека, задержанные в Марселе по подозрению в подготовке теракта перед выборами, предстали в воскресенье перед судом. Как сообщила прокуратура, начато предварительное следствие в связи с возможной организацией "террористического сообщества" и "приобретением, владением и транспортировкой оружия". Согласно заявлению ведомства, прокуратура потребовала предварительного заключения подозреваемых под стражу.

Как сообщает агентство, подозреваемым предъявлены обвинения в преступном сговоре террористического характера с целью подготовить одно или несколько покушений на убийство людей, а также в приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ.

Во вторник 18 апреля в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на завершающем этапе президентской гонки. Двое молодых людей — 29-летний Махидин Мерабе и 23-летний Клеман Бор — были известны французским спецслужбам. При обыске у них обнаружили фотографию, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Были также изъяты не менее трех килограммов взрывчатого вещества и несколько единиц огнестрельного оружия.

В воскресенье во Франции проводится первый тур президентских выборов. Ключевыми кандидатами являются экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, а также экс-премьер Франсуа Фийон и лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.