Опубликовано видео с места подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Появилось видео с места подрыва на мине автомобиля Cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Видеоролик опубликован телеканалом RT.

На кадрах виден сильно поврежденный взрывом автомобиль, а также разбросанные по земле вещи его пассажиров.

Инцидент произошел в Славяносербском районе Луганской области Украины, в двух километрах от линии соприкосновения. При подрыве автомобиля погиб гражданин США, наблюдатели ОБСЕ, находившиеся в машине, получили ранения, заявили в МИД РФ. Ранее на Украине заявляли, что погибший — гражданин Великобритании.