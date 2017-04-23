В ДТП на востоке Индии погибли восемь человек, 56 получили ранения

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. По меньшей мере 8 человек погибли, еще 56 пострадали в результате ДТП с участием автобуса на востоке Индии, сообщает издание Indian Express со ссылкой на представителя полиции.

"Восемь пассажиров, включая четырёх детей, погибли на месте аварии, еще 56 получили ранения, когда автобус перевернулся на резком повороте недалеко от долины на трассе Питхория — Патрату", — цитирует газета слова представителя полиции Кулдипа Двиведи (Kuldip Dwivedi).

По словам Двиведи, все пострадавшие были доставлены в больницу города Ранчи. Причины ДТП пока неизвестны. На месте аварии работают сотрудники полиции.