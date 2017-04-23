Пушков не исключает, что Фийон может выйти во второй тур выборов во Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон ещё не теряет перспективы выйти во второй тур, хотя такой результат для него и будет "политическим чудом", самые очевидные участники второго тура — это экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, отмечает сенатор Алексей Пушков.

Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов, согласно данным "известного социологического института" по состоянию на 12.00, которые приводит бельгийский телеканал RTBF.

Со ссылкой на результаты опроса проголосовавших телеканал сообщает, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен — 22%, за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 18%.

"Кандидаты идут очень близко, разрыв минимален, поэтому Фийон ещё может попасть во второй тур, хотя это будет политическим чудом", — сказал Пушков РИА Новости.

Он отметил также очевидный успех Ле Пен, которая идёт вплотную к Макрону.

"Если Макрона, который является искусственным кандидатом, поддержала вся либеральная политическая элита Франции, то у Ле Пен такой поддержки не было, и такие проценты голосов — целиком ее заслуга", — подчеркнул сенатор.

В целом же, по словам Пушкова, велика вероятность того, что соцопросы, предрекавшие выход во второй тур Макрону и Ле Пен, оказались достоверными.

В 08.00 (09.00 мск) в метрополии открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Участки на большей части территории закроются в 19.00, но в крупных городах голосование продлится до 20.00. С этого момента начнет поступать первая информация об итогах выборов.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходах с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии, традиционно публикуют данные своих исследований. Данные этих исследований подвергаются во Франции сомнению, ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>