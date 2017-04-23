Макрон лидирует на выборах во Франции, показал опрос

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон набирает на выборах президента Франции 24% голосов, остальные ключевые кандидаты Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон — от 18 до 20%, сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF со ссылкой на данные опросов избирателей.
"Согласно (данным – ред.) нескольких институтов по опросам общественного мнения и оценок, Эммануэль Макрон прибывает во главе этого первого тура со счетом около 24%. Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон следуют друг за другом с 18-20% голосов", — говорится в сообщении RTBF.
В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.
Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов.
За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>