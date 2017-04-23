Макрон лидирует на выборах во Франции, показал опрос

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон набирает на выборах президента Франции 24% голосов, остальные ключевые кандидаты Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон — от 18 до 20%, сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF со ссылкой на данные опросов избирателей.

Как отмечает телеканал, опросы проведены несколькими социологическими институтами, их названия не приводятся.

"Согласно (данным – ред.) нескольких институтов по опросам общественного мнения и оценок, Эммануэль Макрон прибывает во главе этого первого тура со счетом около 24%. Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон следуют друг за другом с 18-20% голосов", — говорится в сообщении RTBF.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходах с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии, традиционно публикуют данные своих исследований. Данные этих исследований подвергаются во Франции сомнению, ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными. Госкомиссия по соцопросам ранее заявила, что все девять аккредитованных институтов исследования общественного мнения обязались не проводить 23 апреля опросы избирателей при выходе с участков.

В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Участки на большей части территории закроются в 19.00 местного времени, но в крупных городах голосование продлится до 20.00. С этого момента начнет поступать первая информация об итогах выборов.

Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов.