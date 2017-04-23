Глава ДНР назвал провокацией со стороны Киева подрыв машины ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ является провокацией со стороны Киева, самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова принять дополнительные меры для обеспечения безопасности наблюдателей на своей территории, говорится в сообщении пресс-службы главы ДНР Александра Захарченко.

"Тот факт, что это именно провокация со стороны Киева, подтверждается обстрелом, которым украинская сторона подвергает место подрыва автомобиля миссии ОБСЕ… Мы готовы принять дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ и надеемся, что международное сообщество в целом и "нормандская четверка", в частности, окажут давление на Киев и заставят его прекратить провокации как против миссии ОБСЕ, так и против Донбасса", — приводит слова Захарченко его пресс-служба.

Также глава ДНР провел аналогию подрыва автомобиля СММ ОБСЕ с катастрофой малайзийского "Боинга" и предположил, что данные действия могут быть предприняты Киевом для вовлечения в конфликт так называемой "третьей силы" в лице миротворцев или международных полицейских.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего наблюдателя и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим сотрудникам СММ.

Александр Захарченко напомнил, что власти ДНР не раз предупреждали о возможных готовящихся провокациях со стороны Киева в отношении международных организаций, работающих в зоне конфликте в Донбассе.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), еще один скончался.

В МИД РФ в воскресенье сообщили, что при подрыве погиб гражданин США, сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее подтвердила, что в результате инцидента ранена гражданка Германии.

По информации спецслужб ЛНР, машина ОБСЕ подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, в данном районе действовала диверсионно-разведывательная группа 8-го полка сил специальных операций ВСУ (вооруженные силы Украины).