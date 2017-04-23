Опрос показал, что Макрон и Ле Пен лидируют на выборах президента Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов. Такую информацию приводит бельгийский телеканал RTBF, ссылаясь на данные "известного социологического института" по состоянию на 12.00.

Во Франции публикация данных любых exit-poll запрещена до окончания голосования, чтобы не повлиять на граждан, еще не определившихся с выбором. Однако СМИ соседних стран традиционно приводят свои данные, которые раньше не всегда совпадали с официальными итогами.

Прогнозируемые фавориты

В лидерах идут Макрон и Ле Пен, подтверждая тем самым предвыборные прогнозы.

По данным телеканала, за Макрона отдали голоса 24% избирателей, за Ле Пен —22%, за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона — 18%.

"Заморский" лидер

В то же время, наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции — Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике и Гвиане набирает Меланшон, утверждает RTBF.

По данным канала, на Сен-Пьере и Микелоне за Меланшона проголосовали 34,45% избирателей, за лидера Национального фронта Марин Ле Пен — 18,16%, за экс-министра экономики Макрона — 17,97%.

На Мартинике Меланшон набирает 27,36%, Макрон — 25,53%, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон — 16,85%. В Гвиане Меланшон лидирует с 24,72% голосов, у Ле Пен — 24,29%, у Макрона — 18,75%.

На Гваделупе кандидат от левых, набравший 23,99%, уступает Макрону, который вышел с 30,32% голосов. Третье место здесь занимает Фийон с 14,87%.

Голосование на заморских территориях Франции, расположенных в Западном полушарии, из-за разницы в часовых поясах прошло в субботу.

Лидер движения "Непокорившаяся Франция" ворвался в число лидеров президентской гонки в последние недели кампании. Наибольшее впечатление на избирателей он произвел во время дебатов 4 апреля — тогда в поддержку кандидата от радикальных левых выступило наибольшее число смотревших это предвыборное шоу — 25%.

Кроме того, Меланшон пользуется большой поддержкой в соцсетях — в Facebook, Twitter и Instagram у него больше подписчиков, чем у Макрона и Фийона, и это преимущество могло сказаться на ходе голосования на заморских территориях, где не так велико влияние мейнстримных СМИ.

При этом, согласно последним социологическим опросам, его шансы выйти во второй тур оценивались ниже, чем у Макрона, Ле Пен и Фийона, — ему прочили третье-четвертое место.

США и Канада голосуют за Макрона

Большинство французов в Канаде (за исключением Монреаля) и США отдали голоса за Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, Жан-Люк Меланшон — на третьем месте, сообщил RTBF.

За экс-министра экономики в Канаде и США проголосовали 45,35% граждан Франции, Фийона — 25,33%, Меланшона — 14,05%.

Данные о явке

Явка избирателей по данным на 17.00 (18.00 мск) составила 69,42%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

Наиболее активно французы голосуют в южных департаментах Аверон — 77,89%, Верхняя Гарона — 76,89%, Канталь — 76,62%. Ниже всего явка в департаментах Южная Корсика (60,13%), Арденны (60,61%) и Сена-Сен-Дени (61,00%). В Париже на участки к 17:00 пришли 64,51% избирателей.

В 2012 году эта цифра составила 70,59%, в 2007 — 73,87%, а в 2002 — 58,45%.

Оценка социологов

Социологи, в свою очередь, оценивают долю избирателей, которые не примут участие в голосовании в первом туре, от 19 до 21,5%, итоговая явка может составить 81%. Об этом свидетельствуют данные французских институтов.

"Оценка (числа — ред.) воздержавшихся от голосования на 20.00 (21.00 мск — ред.) по итогам голосования: 21,5%", — говорится в аккаунте Twitter компании Harris Interactive, эти данные приводит телеканал M6.

Институт Elabe оценивает показатель в 20%, передает BFM TV.

Как сообщает агентство Рейтер, институт Ifop-Fiducial оценивает долю воздержавшихся от голосования в 19%.

"В 17.05 (18.05 мск — ред.) явка избирателей оценивается в 81%", — говорится в сообщении Twitter компании Ifop.

Что нужно знать о выборах во Франции

В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов.

В 08.00 (09.00 мск) в метрополии открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей.

Участки на большей части территории закроются в 19.00 (20.00 мск), но в крупных городах голосование продлится до 20.00 (21.00 мск). С этого момента начнет поступать первая информация об итогах выборов.

По французским законам, публикация данных любых exit-poll (опросов общественного мнения на выходе с участков — ред.) запрещена до окончания голосования, чтобы они не влияли на граждан, которые еще не определились с выбором. Однако СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно приводят свои данные. Как показывали проходившие ранее выборы, они как подтверждались окончательными результатами, так и оказывались некорректными.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>