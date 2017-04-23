Опрос показал, что Макрон и Ле Пен лидируют на выборах президента Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов. Такую информацию приводит бельгийский телеканал RTBF, ссылаясь на данные "известного социологического института" по состоянию на 12.00.
Во Франции публикация данных любых exit-poll запрещена до окончания голосования, чтобы не повлиять на граждан, еще не определившихся с выбором. Однако СМИ соседних стран традиционно приводят свои данные, которые раньше не всегда совпадали с официальными итогами.
Прогнозируемые фавориты
По данным телеканала, за Макрона отдали голоса 24% избирателей, за Ле Пен —22%, за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона — 18%.
"Заморский" лидер
В то же время, наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции — Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике и Гвиане набирает Меланшон, утверждает RTBF.
На Мартинике Меланшон набирает 27,36%, Макрон — 25,53%, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон — 16,85%. В Гвиане Меланшон лидирует с 24,72% голосов, у Ле Пен — 24,29%, у Макрона — 18,75%.
На Гваделупе кандидат от левых, набравший 23,99%, уступает Макрону, который вышел с 30,32% голосов. Третье место здесь занимает Фийон с 14,87%.
Голосование на заморских территориях Франции, расположенных в Западном полушарии, из-за разницы в часовых поясах прошло в субботу.
Лидер движения "Непокорившаяся Франция" ворвался в число лидеров президентской гонки в последние недели кампании. Наибольшее впечатление на избирателей он произвел во время дебатов 4 апреля — тогда в поддержку кандидата от радикальных левых выступило наибольшее число смотревших это предвыборное шоу — 25%.
При этом, согласно последним социологическим опросам, его шансы выйти во второй тур оценивались ниже, чем у Макрона, Ле Пен и Фийона, — ему прочили третье-четвертое место.
США и Канада голосуют за Макрона
Большинство французов в Канаде (за исключением Монреаля) и США отдали голоса за Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, Жан-Люк Меланшон — на третьем месте, сообщил RTBF.
За экс-министра экономики в Канаде и США проголосовали 45,35% граждан Франции, Фийона — 25,33%, Меланшона — 14,05%.
Данные о явке
Наиболее активно французы голосуют в южных департаментах Аверон — 77,89%, Верхняя Гарона — 76,89%, Канталь — 76,62%. Ниже всего явка в департаментах Южная Корсика (60,13%), Арденны (60,61%) и Сена-Сен-Дени (61,00%). В Париже на участки к 17:00 пришли 64,51% избирателей.
В 2012 году эта цифра составила 70,59%, в 2007 — 73,87%, а в 2002 — 58,45%.
Оценка социологов
"Оценка (числа — ред.) воздержавшихся от голосования на 20.00 (21.00 мск — ред.) по итогам голосования: 21,5%", — говорится в аккаунте Twitter компании Harris Interactive, эти данные приводит телеканал M6.
Институт Elabe оценивает показатель в 20%, передает BFM TV.
Как сообщает агентство Рейтер, институт Ifop-Fiducial оценивает долю воздержавшихся от голосования в 19%.
"В 17.05 (18.05 мск — ред.) явка избирателей оценивается в 81%", — говорится в сообщении Twitter компании Ifop.
Что нужно знать о выборах во Франции
В 08.00 (09.00 мск) в метрополии открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей.
Участки на большей части территории закроются в 19.00 (20.00 мск), но в крупных городах голосование продлится до 20.00 (21.00 мск). С этого момента начнет поступать первая информация об итогах выборов.
По французским законам, публикация данных любых exit-poll (опросов общественного мнения на выходе с участков — ред.) запрещена до окончания голосования, чтобы они не влияли на граждан, которые еще не определились с выбором. Однако СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно приводят свои данные. Как показывали проходившие ранее выборы, они как подтверждались окончательными результатами, так и оказывались некорректными.
За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>