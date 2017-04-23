Журналисты прочат победу Ле Пен и Макрону в первом туре выборов во Франции

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Мнения иностранных и французских журналистов о том, кто выйдет во второй тур президентских выборов во Франции, разошлись, но большинство полагает, что это будут лидер "Нацфронта" Марин Лен Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон. Корреспондент РИА Новости опросил журналистов, освещающих работу предвыборного штаба Макрона.

"В финал первого тура выйдут Ле Пен и Макрон. Это только мое предположение, потому что сейчас даже эксперты не могут ничего прогнозировать. Но все зависит от тех, кто не будет голосовать. Если это будет достаточно высокое число, то это сыграет на руку Ле Пен", — считает француз Роман из парижского бюро АР

Его поддержали корреспонденты китайских СМИ — Хуанг Хао из Guangming Daily и Ли Онгтао из Chinese Economic Daily.

"Ле Пен и Макрон", — уверен Хуанг Хао.

"Ле Пен и Макрон. Я думаю, у Ле Пен очень мощная поддержка электората. А за Макрона могут проголосовать сторонники левых", — добавляет он.

"Макрон и Ле Пен. Ле Пен точно, но вот насчет Макрона могут быть сомнения", — полагает Мишель из британского Sky news.

Также считает и Милан Рокос из чешской газеты Lidové Noviny.

Однако журналисты дают шанс на победу и Франсуа Фийону.

"Макрон и Фийон. Они выйдут во второй тур" — полагает Натали Беднарик из французского телеканала TF1.

Ее поддерживают коллеги из датского телеканала TV2.

"Фийон и Макрон выйдут во второй тур. Почему Фийон? Из-за терактов. Вы из России и должны знать, знаете, что когда происходят теракты и люди боятся за свою безопасность, они выбирают того, кто поможет им ее обеспечить", — говорит Ула Теркенчен (Ulla Terkelsen) из датского телеканала TV2.

Представители японской NHK не смогли определиться. По их мнению, на этих выборах очень много неопределенности, поэтому предсказывать чью-то победу довольно сложно.

Журналисты из швейцарских l’Illustré и Tribune de Genève предпочли также соблюсти нейтралитет.

"Сейчас голосуют больше за человека, чем за партию. Это ново. При этом появились оппортунисты, вроде Макрона, и это экстраординарно, чтобы кто-то, не имея партии, получил такую поддержку у избирателей… Я не могу сейчас предсказать, кто выйдет во второй тур. Кандидаты идут ноздря в ноздрю, а прогнозы не сбываются", — заявил РИА Новости Дидье Дана из швейцарского издания L’Illustré.

В команде Макрона безоговорочно верят в победу своего кандидата в первом туре голосования и в его выход в финал.

"Мы полгода работали на это. Будет очень обидно, если он не выиграет. Мы тут будем все точно плакать", — рассказал РИА Новости один из волонтеров Себастьян.

Предвыборный штаб Макрона уже подготовил все необходимое для празднования победы и поддержки своего кандидата нынешним вечером. Для участников митинга привезли плакаты с изображением Макрона, флаги Франции, значки "Эммануэль Макрон — президент", сумки и майки. Интересно, что майки с агитацией в пользу политика завезли только размеров S, M и L. Судя по всему, ожидается, что эти сувениры достанутся только молодежи — основному электорату Макрона.

Вечером в зале для проведения митинга ожидается небольшая дискотека. Техники уже "разминаются" под звуки песни Personal Jesus и французского рэпа. Однако "разогреваться" публике придется самой — вода, чай и кофе бесплатны только для журналистов, а еду предлагают покупать вне территории павильона и есть ее там же.

По оценке предвыборного штаба Макрона, в павильон на вечеринку по случаю первого тура к ним придут около 10 тысяч человек.