МИД России: при подрыве автомобиля ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин США

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. При подрыве автомобиля с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб гражданин США, сотрудник медицинской компании, заявили в воскресенье в МИД РФ.

"Согласно сообщениям руководства ОБСЕ, сегодня утром в Славяносербском районе Луганской области Украины, в двух километрах от линии соприкосновения подорвался на фугасе автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, возвращавшийся с патрулирования. Погиб сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ, гражданин США. Находившиеся в автомобиле международные наблюдатели ОБСЕ получили ранения", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.