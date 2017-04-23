Грызлов назвал возмутительным инцидент с подрывом машины ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов назвал возмутительным инцидент с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, ЧП будет пристально изучено на встрече Контактной группы 26 апреля.

"Это возмутительное происшествие. Искренне соболезную родным и близким погибшего (наблюдателя ОБСЕ), его коллегам, всей миссии ОБСЕ. Автомобиль СММ ОБСЕ не был адресатом этой диверсии. Насколько мы знаем, он отклонился от маршрута. Остается только представить, что было бы, если бы это был обычный, никак не защищенный автомобиль гражданских лиц. Инцидент будет пристально изучен на предстоящей в среду, 26 апреля, встрече Контактной группы", — заявил Грызлов.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), еще один скончался.

Согласно последним данным МВД Украины, в результате ЧП погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун, гражданка ФРГ Ива Гнелин была контужена.

По информации спецслужб ЛНР, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, в данном районе действовала диверсионно-разведывательная группа 8-го полка сил специальных операций ВСУ (вооруженные силы Украины).