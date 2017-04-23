Политолог: кандидаты в президенты Франции доверяют избирательной системе

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Кандидаты в президенты Франции не высказывают недоверия к избирательной системе и предположений, что выборы могут быть подтасованы, данные exit poll в основном подтверждают прогнозы социологов, но пока сложно сказать, насколько они будут соответствовать данным реального голосования, сообщил РИА Новости российский политолог Евгений Минченко, который во Франции наблюдает за ходом выборов.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов. На пост главы Франции претендуют 11 кандидатов.

"Явка несколько выше, чем была на выборах 2012 года на данный момент, что, наверное, не очень в пользу Марин Ле Пен, поскольку ей выгодна более низкая явка", — сказал Минченко.

С другой стороны, предположил он, недавние террористические атаки во Франции могли сыграть при голосовании в пользу Ле Пен и еще одного кандидата — Франсуа Фийона.

"Что касается организации голосования, я никаких нарушений не заметил. При желании, возможность влиять на исход голосования, устроить какие-то подтасовки во Франции очень велика. Другое дело, что есть публичный консенсус по поводу того, что это невозможно, и никто не рискнет этого сделать. Действительно, очень высокое доверие к демократическим процедурам, никто из кандидатов не высказывает недоверия к системе и предположений, что выборы могут быть подтасованы", — сказал политолог.

Эксперт отметил, что сейчас становятся известны данные первых exit poll, которые публикуют швейцарские и бельгийские СМИ.

"По ним порядок кандидатов примерно такой же, как давали социологи: Макрон, Ле Пен, Фийон, Меланшон. Но я сейчас говорил с московскими коллегами, которые проводят exit poll, у них до 30% отказов у опрашиваемых, поэтому сложно сказать, насколько данные exit poll будут соответствовать данным реального голосования", — добавил Минченко.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходах с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно публикуют данные своих исследований.

Данные этих исследований подвергаются во Франции сомнению, ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными. Госкомиссия по соцопросам ранее заявила, что все девять аккредитованных институтов исследования общественного мнения обязались не проводить 23 апреля опросы избирателей при выходе с участков.