Меркель подтвердила, что при подрыве машины ОБСЕ ранена гражданка Германии

БЕРЛИН, 23 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что гражданка Германии ранена при подрыве автомобиля ОБСЕ на востоке Украины.

"Сообщение о гибели сотрудника СММ ОБСЕ на востоке Украины наполняет меня горем и ужасом. Наши мысли с близкими всех сотрудников ОБСЕ, которые от имени международного сообщества несут службу в этом конфликтом регионе. Пострадавшим сотрудникам ОБСЕ, среди которых есть гражданка Германии, мы желаем скорейшего и полного выздоровления", — говорится в телеграмме Меркель, которую цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), еще один скончался.

Согласно последним данным МВД Украины, в результате ЧП погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун, гражданка ФРГ Ива Гнелин была контужена.

По информации спецслужб ЛНР, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, в данном районе действовала диверсионно-разведывательная группа 8-го полка сил специальных операций ВСУ (вооруженные силы Украины).