Киев пообещал объективно расследовать подрыв машины ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Киев обещает сделать все возможное для проведения беспристрастного расследования инцидента с автомобилем СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ в Донбассе, в результате которого погиб сотрудник миссии, говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в воскресенье.

"Украинская сторона сделает все возможное для обеспечения неотложного, всестороннего и беспристрастного расследования этого преступления с целью привлечения виновных к ответственности", — говорится в заявлении.

В МИД Украины также выразили соболезнования семье погибшего сотрудника миссии. При этом в Киеве уверены, что инцидент является попыткой запугать сотрудников миссии ОБСЕ.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), еще один скончался.

Согласно последним данным МВД Украины, в результате ЧП погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун, гражданка ФРГ Ива Гнелин была контужена.

По информации спецслужб ЛНР, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, в данном районе действовала диверсионно-разведывательная группа 8-го полка сил специальных операций ВСУ (вооруженные силы Украины).