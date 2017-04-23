Во французском городе Руан произошла стрельба

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Один человек пострадал в результате стрельбы во французском городе Руан, злоумышленник скрылся, сообщает местная газета Actu.

Инцидент произошел в воскресенье в центре региона Нормандия на северо-западе страны. 36-летний мужчина получил ранения в ноги и был госпитализирован. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Как сообщает газета со ссылкой на очевидцев, злоумышленник скрылся с места преступления.

По данным издания, возможной причиной инцидента мог стать конфликт между знакомыми. Полиция начала расследование инцидента для установления обстоятельств.