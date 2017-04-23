Явка на президентских выборах во Франции превысила 69%

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции по данным на 17.00 (18.00 мск) составляет 69,42%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

В 2012 году эта цифра составила 70,59%, в 2007 — 73,87%, а в 2002 — 58,45%.

По данным бельгийского телеканала RTBF, лидируют экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен —22%, за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона — 18%.

Во Франции публикация данных любых exit-poll (опросов общественного мнения на выходе с участков — ред.) запрещена до окончания голосования, чтобы не повлиять граждан, еще не определившихся с выбором. Однако СМИ соседних стран традиционно приводят свои данные, которые раньше не всегда совпадали с итогами голосования.

В воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, на которых сделать свой выбор могут 47 миллионов избирателей. Также голосование проходит и за рубежом. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.