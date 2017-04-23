Состояние пострадавших наблюдателей ОБСЕ стабильное, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Пострадавшие при взрыве машины в Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), еще один скончался. По данным спецслужб ЛНР, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута. Согласно последним данным МВД Украины, в результате ЧП погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун, гражданка ФРГ Ива Гнелин была контужена.

"Доставленные в больницу раненные наблюдатели ОБСЕ находятся в стабильном состоянии", — сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, представители миссии получили ранения средней степени тяжести.