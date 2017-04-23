Фотографа, освещавшего акцию Femen у участка Ле Пен, передали полиции

Задержание активиста недалеко от участка, где голосовала Ле Пен

Задержание активиста недалеко от участка, где голосовала Ле Пен

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Фотограф, освещавший акцию движения Femen в воскресенье у участка в Энен-Бомон на севере Франции, где в первом туре президентских выборов голосовала кандидат "Нацфронта" Марин Ле Пен, был задержан сотрудниками охраны кандидата, а затем доставлен в полицейский участок, заявили в фотоагентстве Hans Lucas.

Ранее в воскресенье сообщалось о задержании полуобнаженных активисток движения Femen у избирательного участка на севере Франции.

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"В день выборов профессиональный фотограф Жакоб Крист, исполнявший свои обязанности, был задержан с применением силы в Энен-Бомон", — говорится в сообщении на странице Facebook агентства. Там же размещена фотография задержания фотографа, которого двое предполагаемых охранников повалили на асфальт, заламывая ему руки.

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В агентстве также заявили, что не могут связаться с отделом полиции, в который был доставлен задержанный, на звонки там никто не отвечает. Во французских СМИ размещено видео задержания фотографа, снятое очевидцами.

Комментарии правоохранительных органов относительно этих сообщений не поступали.

В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей.