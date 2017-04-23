В районе подрыва машины ОБСЕ действовали диверсанты ВСУ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. В районе подрыва машины Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе действовала украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), еще один скончался. По данным спецслужб ЛНР, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута.

Согласно последним данным МВД Украины, в результате ЧП погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун, гражданка ФРГ Ива Гнелин была контужена.

"Мы неоднократно доводили до международных наблюдателей (информацию) о возможных провокациях со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), действиях ДРГ вблизи линии боевого соприкосновения", — заявил Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, в указанном районе действовала диверсионно-разведывательная группа 8-го полка сил специальных операций, командиром которого, по словам Марочко, является полковник Олег Нечаев.

Марочко уточнил, что машины миссии ОБСЕ неоднократно ездили по проселочной дороге, расположенной примерно в двух километрах от передовой, которой не рискуют пользоваться даже местные жители.

"Предварительно можно еще до окончания работы следственных групп сделать вывод о преднамеренной атаке на международных наблюдателей со стороны украинских диверсантов для последующего обвинения силовых структур ЛНР", — заявил Марочко.

Он выразил соболезнования от Народной милиции ЛНР семьям пострадавших в данном происшествии.