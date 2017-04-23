СМИ: большинство французов в Канаде и США проголосовали за Макрона

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Большинство французов в Канаде (за исключением Монреаля) и США отдали голоса за кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, Жан-Люк Меланшон – на третьем месте, такие данные приводит бельгийский телеканал RTBF.

По его данным, за Макрона в Канаде и США проголосовали 45,35% граждан Франции, Фийона — 25,33%, Меланшона — 14,05%.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходах с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии, традиционно публикуют данные своих исследований. Данные этих исследований подвергаются во Франции сомнению, ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными.