Немецкий портал выпустил прогноз по итогам первого тура выборов во Франции

Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции

Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции

БЕРЛИН, 23 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Интернет-портал Bundestagswahl-2017, посвященный предстоящим выборам в немецкий бундестаг, в воскресенье публикует прогноз по возможным итогам первого тура выборов президента во Франции.

Согласно прогнозу немецкого интернет-ресурса, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон опережает лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен на 1% (23% против 22%).

В самой Франции закон запрещает публиковать до закрытия всех участков какие-либо прогнозы и оценки.

Далее следует кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон, который, по данным прогноза, может заручиться поддержкой 20% избирателей, четвертое место, согласно этой оценке, занимает лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19%; бывший министр образования страны Бенуа Амон — 8% и председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян — 4%.