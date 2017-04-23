Трамп назвал проходящие во Франции выборы "очень интересными"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал проходящие во Франции президентские выборы "очень интересными".

"Очень интересные выборы сейчас проходят во Франции", — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Very interesting election currently taking place in France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 апреля 2017 г.

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Глава аппарата Белого дома Ринс Прибас заявил, что Трамп может предположить, кто окажется победителем на выборах во Франции, но у него нет предпочтений среди кандидатов. Он также опроверг утверждения, что американский президент якобы является сторонником лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Ранее Трамп заявлял, что теракт в Париже накануне президентских выборов во Франции способствует усилению позиций Ле Пен.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.