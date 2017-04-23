В Белом доме заявили, что у Трампа нет фаворита на выборах во Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может предположить, кто окажется победителем на выборах во Франции, но у него нет предпочтений среди кандидатов, заявил глава аппарата Белого дома Ринс Прибас в интервью телеканалу NBC.

"У него (Трампа — ред.) может быть определенное мнение о том, кто, как он считает, может победить, но, конечно, у него нет предпочтений", — заявил Прибас.

Он также опроверг утверждения о том, что американский президент, якобы, является сторонником лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Ранее Трамп написал на своей странице в микроблоге Twitter, что теракт в Париже способствует усилению позиции Ле Пен.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.