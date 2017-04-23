Шеф-повар Елисейского дворца рассказал, как голосовал в первом туре выборов

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Шеф-повар Елисейского дворца, резиденции французских президентов, сообщил, что проголосовал в воскресенье в первом туре президентских выборов за своего будущего "босса", сообщает телеканал BFMTV.

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, по состоянию на 12.00 явка составила 28,54% (в 2012 году — 28,29%).

"Когда у тебя есть власть выбирать своего босса!!!" — написал Гийом Гомес в своем аккаунте в Twitter, проиллюстрировав запись фотографией своей карточки избирателя.

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При этом он не указал, за кого конкретно из кандидатов отдал свой голос.

Формально закон во Франции не запрещает избирателям выкладывать в соцсетях фотографии бюллетеней, однако ранее власти рекомендовали гражданам воздерживаться от селфи в кабинках для голосования.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>