Шеф-повар Елисейского дворца рассказал, как голосовал в первом туре выборов

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Шеф-повар Елисейского дворца, резиденции французских президентов, сообщил, что проголосовал в воскресенье в первом туре президентских выборов за своего будущего "босса", сообщает телеканал BFMTV.
В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, по состоянию на 12.00 явка составила 28,54% (в 2012 году — 28,29%).
"Когда у тебя есть власть выбирать своего босса!!!" — написал Гийом Гомес в своем аккаунте в Twitter, проиллюстрировав запись фотографией своей карточки избирателя.
Quand t'as Le Power d'aller choisir ton boss!!!! @Elysee @Elysee_Com pic.twitter.com/EVxfrawHgh— Guillaume Gomez Chef (@ggomez_chef) 22 апреля 2017 г.
При этом он не указал, за кого конкретно из кандидатов отдал свой голос.
Формально закон во Франции не запрещает избирателям выкладывать в соцсетях фотографии бюллетеней, однако ранее власти рекомендовали гражданам воздерживаться от селфи в кабинках для голосования.
За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>